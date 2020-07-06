Российские инженеры объединили нейросеть и VR для исследований

Инженеры концерна "Автоматика" (дочернее предприятие "Ростеха") разработали систему "Гипноз", сочетающую в себе технологию виртуальной реальности (VR) и искусственный интеллект, для управления робототехническими комплексами.

Где будет применяться система "Гипноз"?

Разработка имеет широкую область применения. Так, ее можно использовать для решения задач, например при повышенной радиации, в условиях экстремальных температур, ликвидации аварий и других ситуациях, когда жизнь человека находится в опасности.

Система имеет пульт управления, также она снабжена различными датчиками и видеокамерами. Кроме того, в ней имеется бортовой компьютер, который ставится на роботов, лидар, обеспечивающий беспроводной доступ, и ретранслятор, увеличивающий дальность связи.

Управление роботом осуществляется с помощью пульта. При этом оператор может "видеть" все, что находится вокруг аппарата с помощью VR-очков.

Нейросеть позволяет выделять объекты, с которыми ведется взаимодействие, поэтому процесс управления больше похож на игру, чем на сложную работу.

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