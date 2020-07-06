Ученые: человек унаследовал щекотку от животных

Механизм щекотки является большой загадкой для ученых. Для того чтобы объяснить природу этого ощущения, они провели ряд исследований.

Боязнь щекотки — защитный механизм

Человеку данный безусловный рефлекс достался от животного для того, чтобы быстро выявить и устранить насекомых с уязвимых участков тела. Кроме того, есть мнение, что щекотка — один из побочных рефлексов, который возник в процессе эволюции центральной нервной системы.

Когда человека щекочут, на это реагируют два участка его головного мозга:

отвечающий за приятные ощущения;

и отвечающий за рефлекторную защитную функцию.

Специалисты установили, что младенцы более чувствительны к щекотке, чем взрослые люди.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что смех продлевает жизнь, в том числе и интимную. Одним из испытанных способов оживления сексуальных отношений является игривое настроение партнеров, плавно переходящее в гомерический хохот.