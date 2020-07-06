У кольчатых червяг из Южной Америки обнаружили ядовитые железы

Ученые из США обнаружили у безногих амфибий из Южной Америки наличие полноценных ядовитых желез.

Раньше принято было считать, что амфибии безопасны для человека, но теперь выяснилось, что их укусы могут быть ядовитыми.

Зоологи изучили южноамериканских кольчатых червяг Siphonops annulatus и пришли к выводу, что примерно 250 млн лет назад они обрели свой современный облик.

Специалисты проводили за ними наблюдения в течение двух лет и обнаружили, что они постоянно вырабатывают два типа слизи:

Первый тип образуется в специальных железах на голове амфибий, его функция заключается в том, что он помогаем им прокладывать подземные тоннели.

Выделения второго типа содержат едкие вещества, которые вырабатывает хвост амфибии. Это помогает им защищаться от хищников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что червяги вскармливают потомство собственной кожей.