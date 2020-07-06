В пещерах Мексики нашли шахты древних индейцев

Археологи нашли в Мексике подземные шахты палеоиндейского возраста. По словам специалистов, около 12 тысяч лет древние индейцы добывали тут охру.

Впервые подземную шахту по добыче охры специалисты нашли на территории Северной и Южной Америки. Это говорит о том, что 12 тысяч лет назад на востоке Юкатана в трех пещерных системах уже добывали минералы.

Обнаруженная в районе Тулума сеть пещер представляет собой подземную шахту.

Красная охра, которую здесь добывали, является распространенным минеральным красителем из оксида железа.

Археологи нашли хорошо сохранившиеся указатели для ориентации в пещере, остатки костров и орудия из камня.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологам удалось обнаружить новую загадку древнего города Теотиуакана, который был крупнейшим центром доколумбовой Америки. Под одной из пирамид города находилась естественная пещера.