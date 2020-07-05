В южной части России всегда наблюдались перепады температур, жаркая погода, а также грозы и ливни. Поэтому аномальная жара не является столь критической.

Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"За последние 40 лет в среднем на территории России потеплело на 2-2,5 градуса. Характер погоды менялся постепенно, но бросаться в глаза это стало именно сейчас. Резкие скачки погоды, когда жара сменяется ливнями и ураганами, всегда были характерны для юга России. Вскоре такая ситуация будет наблюдаться во всех регионах страны", — пояснил климатолог.

"Сейчас воздух становится более холодным и более влажным, а контраст температур между севером и средними широтами в некоторых регионах остается большим", — добавил Семенов.