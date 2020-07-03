У зараженных COVID-19 обезьян выработался кратковременный иммунитет

Китайские ученые провели эксперимент, в ходе которого заразили лабораторных обезьян коронавирусом. В результате выяснилось, что у животных выработался кратковременный иммунитет к вирусу.

"Нужны годы, чтобы выяснить, что будет ли иммунная система человека защищена от повторного заражения COVID-19", -считают авторы исследования.

Ученые ввели шестерым макакам стандартную дозу коронавируса SARS-CoV-2. Через некоторое время у макак появились легкие симптомы заболевания. Животным потребовалось около двух недель для восстановления.

Спустя 28 дней четыре из шести обезьян снова были заражены коронавирусом. У них иногда повышалась температура, но на этот раз не было никаких симптомов реинфекции.

Как показали анализы, пик вирусной нагрузки пришелся на первые три дня после заражения. После первой инфекции организм обезьян показал более сильный иммунитет. У приматов выработались нейтрализующие антитела, которые стали защитой животных от краткосрочной реинфекции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые подтвердили существование кошачьего коронавируса.