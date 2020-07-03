Американские инженеры на основе мягких пневматических актуаторов создали мягкого робота-медузу.
Мягкие роботы изготовлены из материалов, которые напоминают ткани человеческого организма. Это очень гибкие устройства, удобные для использования в производственных процессах, а также в области медицины.
"Наши предыдущие работы сосредоточились на создании мягких роботов, на которых нас вдохновили гепарды, но, хотя они были очень быстрыми, у них все еще был жесткий внутренний позвоночник", — сообщил доцент кафедры механической и аэрокосмической инженерии Университета штата Северная Каролина Цзе Инь.
Робот двигается быстрее, чем настоящие медузы.
Устройство состоит из деформированных элементов, в которых благодаря напряжению под действием сжатого воздуха актуаторы способны быстро менять свою форму и переключаться между стабильными состояниями.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские инженеры разработали мягкого робота, бегающего, как гепард.
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram перечислил продаваемые в магазинах продукты, которые опасны для здоровья.