В США создали мягкого робота-медузу

Американские инженеры на основе мягких пневматических актуаторов создали мягкого робота-медузу.

Мягкие роботы изготовлены из материалов, которые напоминают ткани человеческого организма. Это очень гибкие устройства, удобные для использования в производственных процессах, а также в области медицины.

"Наши предыдущие работы сосредоточились на создании мягких роботов, на которых нас вдохновили гепарды, но, хотя они были очень быстрыми, у них все еще был жесткий внутренний позвоночник", — сообщил доцент кафедры механической и аэрокосмической инженерии Университета штата Северная Каролина Цзе Инь.

Робот двигается быстрее, чем настоящие медузы.

Устройство состоит из деформированных элементов, в которых благодаря напряжению под действием сжатого воздуха актуаторы способны быстро менять свою форму и переключаться между стабильными состояниями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские инженеры разработали мягкого робота, бегающего, как гепард.