В 2019 году объем электронных отходов достиг рекордных показателей

В ООН сообщили, что к 2030 году объем электронных отходов будет составлять около 74,7 млн тонн.

Согласно отчету мониторинговой группы, за 2019 год объем электронных отходов составил 53,6 млн тонн. Стоит отметить, что только 17,4% данного объема было отправлено на вторичную переработку.

Больше всего электронных отходов производят азиатские страны — 24,9 млн тонн в год. За ними идут страны Северной и Южной Америки (13,1 млн тонн). В европейских странах данный показатель составляет 12 млн тонн.

"Электронные отходы — самый быстрорастущий тип бытовых отходов. Это связано с тем, что во всех странах мира увеличились объемы потребления электричества и количество используемого электрического оборудования", — утверждают специалисты.

Экологи призывают все страны мира к более рациональному управлению электронными отходами, потому что они оказывают влияние на процесс изменения климата.

По оценке специалистов, в процессе использования электронного оборудования в атмосферу было выброшено около 98 млн тонн вредных веществ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Корее придумали, как добывать золото из электронных отходов.