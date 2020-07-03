Facebook закрывает приложение Lasso

С 10 июля компания Facebook решила закрыть приложение Lasso — сервис коротких видео, аналог TikTok. Сервис проработал 1,5 года.

В начале 2020 года в Lasso появился хинди. Разработчики планировали запустить приложение в Индии. В феврале мессенджер работал в таких странах, как США, Колумбия, Мексика и др.

Почему закрывают Lasso?

Отказ от приложения связан с запуском нового формата историй в Instagram — Reels, к тестированию которого приступили в ноябре прошлого года. На данный момент этот формат доступен пользователям Франции, Германии и Бразилии.

Приложение Lasso было запущено в конце 2018 года. Компания считала, что оно будет ответом популярному сервису TikTok. В Lasso пользователи также могли снимать короткие видео и накладывать на них популярные песни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в facebook появится темный фон.

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