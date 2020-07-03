В Роскачестве дали советы, как защитить ноутбук от перегрева в жару

При температуре воздуха +20 градусов ноутбуки нагреваются до 40, а при +30 — до 50. Как только устройство нагреется до 80-90 градусов, он автоматически отключается, следовательно, пользователь может потерять несохраненные данные.

В Роскачестве рассказали, как уберечь ноутбук от перегрева.

В первую очередь в жаркую погоду не рекомендуется запускать ресурсоемкие процессы. На ночь устройство нужно отключать.

Корпус ноутбука нужно чистить хотя бы раз в год.

Для того, чтобы снижать температуру устройства, можно купить специальную охлаждающую подставку с дополнительными кулерами.

Нельзя оставлять ноутбук в машине, а также надолго работающим на кровати.

Также нужно следить за тем, чтобы компьютер не находился под прямыми солнечными лучами. Кроме того, следует иногда делать резервные копии данных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперт рассказал, как защитить смартфон от самовозгорания в жару.