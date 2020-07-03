При температуре воздуха +20 градусов ноутбуки нагреваются до 40, а при +30 — до 50. Как только устройство нагреется до 80-90 градусов, он автоматически отключается, следовательно, пользователь может потерять несохраненные данные.
В Роскачестве рассказали, как уберечь ноутбук от перегрева.
В первую очередь в жаркую погоду не рекомендуется запускать ресурсоемкие процессы. На ночь устройство нужно отключать.
Корпус ноутбука нужно чистить хотя бы раз в год.
Для того, чтобы снижать температуру устройства, можно купить специальную охлаждающую подставку с дополнительными кулерами.
Нельзя оставлять ноутбук в машине, а также надолго работающим на кровати.
Также нужно следить за тем, чтобы компьютер не находился под прямыми солнечными лучами. Кроме того, следует иногда делать резервные копии данных.
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