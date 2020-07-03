Разработана формула точного подсчета "человеческого" возраста собак

Ученые из Калифорнийского университета занялись исследованием изменений структуры метильных групп в геномах собак и людей. В итоге они смогли построить график, который позволяет сравнить их возраст.

В основу графика положен метод "эпигенетических часов", который представляет собой выявление возраста клетки, ткани или организма на основе считывания эпигенетических показателей, которые оказывают влияние на "включение" или "выключение" отдельных генов, не меняя при этом саму наследственную генетическую последовательность.

В процессе исследования специалисты доказали, что процесс старения у молодых собак протекает быстрее. Например, годовалую собаку по возрасту можно сравнить с 30-летним человеком, а четырехлетнюю — с 52-летним. После достижения семилетнего возраста процесс старения собаки замедляется.

В исследовании приняли участие 105 собак породы лабрадор. Возможно, считают, ученые, не у всех пород собак процесс старения протекает одинаково.

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