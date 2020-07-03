Исследование: фейерверки выделяют токсичные металлы

Специалисты из Нью-Йоркского университета доказали, что в процессе горения фейерверки выделяют токсичные металлы, такие как свинец, стронций и другие. Их используют для создания ярких цветов. Так, стронций нужен для красного цвета, а медь — для синего.

Фейерверки опасны для здоровья

Металлы, которые используют для создания фейерверков, способны повреждать клетки людей и животных.

В процессе проведения исследования специалисты собрали и проанализировали частицы, которые образуются в результате горения 10 различных типов фейерверков. Потом ученые воздействовали захваченными частицами на клетки легких человека и грызунов.

"В качестве маркеров цитотоксичности использовалась концентрация активных форм кислорода в клетках (АФК). Оказалось, что концентрация АФК в клетках организма мыши зависела от типа фейерверка, но не была связана с размером частиц", — сообщили исследователи.

Специалисты провели анализ смесей, полученных после горения каждого из образцов фейерверков, и выяснили, что есть значительные различия в содержании металлов между ними.

Новое исследование поможет выявить потенциальные последствия однократного воздействия частиц, образовавшихся после сгорания фейерверков. Повторное воздействие, возможно, вызывает больший эффект. В перспективе ученые намерены измерить долгосрочное влияние этих веществ.