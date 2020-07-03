В ходе проведения раскопок в центре Франции возле церкви Сен-Пьер на территории современного города Отен был обнаружен некрополь. Его использовали в период с середины III века до V века. В общей сложности ученые нашли 150 захоронений, некоторые из их относятся даже XVIII веку.
В одном захоронении специалисты обнаружили двойной саркофаг, состоящий из внешнего каменного гроба и помещенного в него свинцового. Возраст находки составляет примерно 1500 лет.
В процессе проведения исследования выяснилось, что свинцовый саркофаг является воздухонепроницаемым. В течение нескольких веков он был запечатан.
Специалисты собираются его открыть. Они предполагают, что там могут находиться одежда и ритуальные предметы умершего человека. Проведение анализа этих находок позволит установить и личность их владельца.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что египетские археологи обнаружили в древнем саркофаге восковую копию головы мумии.
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