Во Франции обнаружили 1500-летний свинцовый саркофаг

В ходе проведения раскопок в центре Франции возле церкви Сен-Пьер на территории современного города Отен был обнаружен некрополь. Его использовали в период с середины III века до V века. В общей сложности ученые нашли 150 захоронений, некоторые из их относятся даже XVIII веку.

В одном захоронении специалисты обнаружили двойной саркофаг, состоящий из внешнего каменного гроба и помещенного в него свинцового. Возраст находки составляет примерно 1500 лет.

В процессе проведения исследования выяснилось, что свинцовый саркофаг является воздухонепроницаемым. В течение нескольких веков он был запечатан.

Специалисты собираются его открыть. Они предполагают, что там могут находиться одежда и ритуальные предметы умершего человека. Проведение анализа этих находок позволит установить и личность их владельца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что египетские археологи обнаружили в древнем саркофаге восковую копию головы мумии.