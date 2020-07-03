На дне океана у берегов Австралии обнаружили древние поселения

Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралиив двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами.

Возраст культурных подводных ландшафтов составляет более 7 тысяч лет. По словам ученых, в тот период уровень моря был намного ниже. Затем в связи с климатическими изменениями и наступлением похолодания он стал опускаться еще ниже.

"Австралия — большой континент, однако мало кто сегодня знает, что треть ее территории сейчас находится на дне океана. Это означает, что значительная часть памятников культуры древних аборигенов скрыта под водой", — сообщил один из исследователей Джонатан Бенджамин.

Теперь специалистам предстоит провести исследование нескольких десятков орудий из камня, а также шлифованных камней.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи-любители в процессе изучения аэрофотографий территорий между Корнуоллом и Дэвоном заметили признаки нескольких десятков ранее неизученных поселений и дорог, связывающих римские крепости.