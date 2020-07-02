В Бахрейне создали робота для борьбы с COVID-19

В Бахрейне разработали робота, который способен воздействовать на частицы коронавируса коротковолновым ультрафиолетовым излучением, а также измерять температуру тела пациентов.

Робот способен общаться на 12 языках и реагировать на голосовые команды. Кроме того, устройство оборудовано системой распознавания лиц, которая позволяет ему легко узнавать определенных людей.

Но главный инструмент робота — это мощный коротковолновый ультрафиолетовый излучатель. С его помощью устройство осуществляет обработку. В течение 30 минут робот уничтожает около 90% всех микроорганизмов.

УФ-излучение, которое создает робот, опасно для человека, поэтому находиться рядом с машиной при работе устройства запрещено.

Пока создано всего два экземпляра робота, они проходят промышленные испытания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии разработали робота для уничтожения коронавируса в помещении.