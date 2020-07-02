В Сиднее строится 40-этажный деревянный небоскреб

В Сиднее возводится уникальный небоскреб, который призван побить все рекорды деревянного строительства.

Высота 40-этажного здания, которое продемонстрирует возможности новейших технологий экостроительства, будет составлять 180 метров. Работы по строительству будут завершены к 2025 году.

Каркас здания будет полностью деревянным, а для наружной части планируется использовать стекло и металл.

Между внешней и внутренней частями небоскреба создадут зеленые террасы, которые будут выполнять роль "природного буфера". Здание сможет на 100% обеспечивать себя энергией. Также инженеры планируют разработать продвинутую систему затенения, которая поможет снизить расход энергии на кондиционирование воздуха внутри деревянного небоскреба.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что инженеры раскрыли секрет устойчивости небоскребов.