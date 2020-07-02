В WhatsApp появился первый набор анимированных стикеров

Специалисты WhatsApp начали распространять свой первый набор анимированных стикеров.

В настоящее время пользователи пока могут загрузить единственный набор анимированных стикеров под названием Playful Piyomaru из магазина WhatsApp Store. Но скоро в магазине будут и другие наборы.

Пользователи смогут пересылать анимированные стикеры друг другу. Возможность сохранять их себе, загружать и импортировать из других источников появится чуть позже. Есть и еще одно ограничение: пока стикеры не поддерживают зацикленную анимацию, ее можно воспроизвести только один раз при получении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты популярного мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию. Скоро WhatsApp можно будет использовать как со смартфона, так и с планшета. Пользователи ждут данной функции еще с 2009 года.