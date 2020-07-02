Раскрыта тайна затонувшего континента Земли

Ученые из Новой Зеландии раскрыли тайну восьмого континента Земли, который ушел под воду около 23 миллионов лет назад.

Геологи составили подробную карту Зеландии на основании тектонических данных. Оказалось, что исчезнувшая часть суши откололась от древнего суперконтинента Гондвана около 85 миллионов лет назад.

Площадь данного участка составляла около пяти миллионов квадратных километров. Под воздействием тектонических сил континент начал уходить под воду Мирового океана.

Впервые гипотеза о затонувшем континенте была выдвинута в 2017 году. Ученые считают, что восьмой континент исчез в результате того, что Тихоокеанская плита стала опускаться ниже континентальной коры Зеландии. Стало разрушаться основание континента, и он утонул.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что геологи из Франции совместно со своими коллегами из Австралии изучили состав пород в южной части Индийского океана. В результате они пришли к выводу, что здесь начинается процесс образования нового континента.