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Домашние животные могут нанести вред окружающей среде

Наука

Британский ученые провели исследование, результаты которого их удивили. Специалисты выяснили, что домашние животные причиняют вред окружающей среде. 

Все дело в корме

Исследователи решили подсчитать, сколько энергии расходуется в процессе производства корма для собак. Выяснилось, что в год среднестатистический домашний питомец съедает до 165 кг мяса и около 100 кг зерновых.

Для того, чтобы произвести данное количество продуктов требуется использовать порядка 1 га земли, а затраченная энергия отвечает 130 ГДж. Если на небольшой грузовой машине проехать 10 тысяч км, то расходуется всего 55 ГДж. Иными словами, вред для окружающей среды от одной собаки выше, чем от одного автомобиля.

Также специалисты выяснили, что на содержание кота тратится примерно столько же энергии, сколько и на содержание большого фургона. Хомяка в этом отношении можно сравнить с современным телевизором, а аквариумную рыбку — со смартфоном.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как помочь домашним животным в жару.

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