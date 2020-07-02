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Тайваньские ученые создали линзы из паучьего шелка

Наука

Ученые пришли к выводу, что паучий шелк полезен не только для ловли мух. Оказывается, его также можно использовать для изготовления линз.

Особый тип шелка паука, называемый драглайновым шелком, обычно используют как "каркас" паутины, так как он прочный, по весу намного прочнее стали.

Тайваньский исследователь Ченг-Ян Лю использовали драглайновый шелк от пауков Pholcus phalangioides, также известного под названием "Папа-длинные ноги", в качестве своеобразной основы для создания линз.

В таких линзах можно разглядеть вирусы

Для изготовления линз исследователи покрыли прядь паутинного шелка воском, а затем нанесли на нее прозрачную смолу, которая сформировала свисающий с волокна купол. Потом они запекли всю структуру в ультрафиолетовой печи, чтобы зафиксировать полученную конструкцию. Толщина таких линз составляет всего около нескольких микрометров, что по размерам сопоставимо с эритроцитом.

"Линзы, изготовленные таким способом, могут быть полезны для получения изображений наномасштабных объектов, таких как вирусы, или для создания чрезвычайно детальных изображений живых тканей", — считает Лю.

К тому же данные линзы безопасны для использования внутри тела, так как они сделаны из нетоксичных материалов.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что австралийский исследователь обнаружил неизвестных науке пауков.

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