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Янтарь помог палеонтологам определить цвет древних насекомых

Наука

Палеонтологи из Китая выяснили, как выглядели насекомые, которые обитали на Земле почти 100 миллионов лет назад. В этом специалистам помогли кусочки древнего янтаря, сохранившихся с мелового периода. Находки, обнаруженные на севере Мьянмы, были проанализированы под электронным микроскопом. 

"Мы уже изучили многие тысячи насекомых, сохранившихся в янтаре, но эти три десятка окаменелостей особенные. Насекомые сохранились феноменально хорошо, благодаря чему мы смогли установить их цвет", — профессор Диин Хуан.

Ученые просветили янтарь с помощью электронного микроскопа и выяснили, что насекомые сохранили свой оригинальный цвет. Таким образом, специалистам удалось получить информацию о древних насекомых и сравнить их с современными.

В частности, палеонтологи выяснили, что осы-блестянки мелового периода ничем не отличались от своих современных родственников, и обладали яркой сине-зеленой расцветкой. Жуки и мухи, обитавшие в эпоху динозавров, тоже были такими же яркими, как и их современные сородичи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии обнаружили мух, застывших в янтаре 40 млн лет назад.

 

 

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