Палеонтологи: динозавры погибли из-за падения астероида

Британские палеонтологи утверждают, что к вымиранию динозавров привело падение на Землю астероида Chicxulub. Это событие произошло 66 млн лет назад.

По словам ученых, после падения этого астероида на нашей планете начал меняться климат. В результате климатические условия изменились настолько, что стали непригодными для жизни огромных пресмыкающихся. В итоге динозавры вымерли.

Стоит напомнить, ранее считалось, что 75% животных и растений на Земле погибли из-за извержения вулканов.

Но исследователи утверждают, что извержения вулканов не были настолько разрушительны для природы и даже способствовали возрождению Земли в долгосрочной перспективе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. Благодаря длинным ногам крупные динозавры могли перемещаться на большие расстояния. Раньше считалось, что длинные конечности нужны были хищникам для развития большой скорости.