Антикоронавирусное ожерелье создали в NASA

В космическом агентстве NASA придумали специальное ожерелье, которое защищает человека от коронавируса.

Устройство регистрирует движение рук. При попытке дотронуться руками к лицу ожерелье начинает вибрировать.

Пользователь ожерелья каждый раз будет оповещен о приближении рук к лицу. Это защитит его от самого распространенного способа передачи коронавируса.