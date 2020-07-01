В космическом агентстве NASA придумали специальное ожерелье, которое защищает человека от коронавируса.
Устройство регистрирует движение рук. При попытке дотронуться руками к лицу ожерелье начинает вибрировать.
Пользователь ожерелья каждый раз будет оповещен о приближении рук к лицу. Это защитит его от самого распространенного способа передачи коронавируса.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.