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Парное молоко приносит больше вреда, чем пользы

Наука

Ученые из США утверждают, что употребление парного молока, которое не прошло процедуру пастеризации, может навредить здоровью человека.

Почему парное молоко вредно для здоровья?

В парном молоке, которое хранится при комнатной температуре, присутствуют гены, повышающие устойчивость к противомикробным препаратам. Бактерии способны делиться такими генами с другими микроорганизмами, что может привести к распространению резистентности.

"Мы не хотим пугать людей, просто советуем хранить парное молоко в холодильнике, чтобы уменьшить риски распространения бактерий с генами, повышающими устойчивость к противомикробным препаратам", — сообщил ведущий автор исследования Джинксин Лию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коровье молоко помогает детям быстрее расти. Ученые провели эксперимент и выяснили, что дети, которые пьют его каждый день, выше ровесников в среднем на 0,4 см.

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