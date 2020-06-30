Парное молоко приносит больше вреда, чем пользы

Ученые из США утверждают, что употребление парного молока, которое не прошло процедуру пастеризации, может навредить здоровью человека.

Почему парное молоко вредно для здоровья?

В парном молоке, которое хранится при комнатной температуре, присутствуют гены, повышающие устойчивость к противомикробным препаратам. Бактерии способны делиться такими генами с другими микроорганизмами, что может привести к распространению резистентности.

"Мы не хотим пугать людей, просто советуем хранить парное молоко в холодильнике, чтобы уменьшить риски распространения бактерий с генами, повышающими устойчивость к противомикробным препаратам", — сообщил ведущий автор исследования Джинксин Лию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коровье молоко помогает детям быстрее расти. Ученые провели эксперимент и выяснили, что дети, которые пьют его каждый день, выше ровесников в среднем на 0,4 см.