Разрушение экосистем приведет к более серьезным пандемиям

Экологи считают, что разрушение экосистем может спровоцировать возникновение новых пандемий, с которыми будет сложнее справляться.

Что именно может вызвать инфекции?

Английские ученые из Исследовательской лаборатории Greenpeace при Университете Эксетера предполагают, что на риск возникновения инфекций оказывают влияние постоянство природных процессов и биоразнообразие. По их словам, в экосистемах, которые не тронуты человеком, риск возникновения пандемии возможен в крайне редких случаях.

А вот с деградирующими экосистемами ситуация совсем иная. Здесь прослеживается негативное влияние интенсификации сельского хозяйства, вырубки лесов и изменений в землепользовании.

Кроме того, водные ресурсы приводят к сокращению передачи заболеваний, нивелируют пагубное влияние инфекций. Иными словам, загрязнение водоемов может привести к возникновению пандемии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус помог улучшить экологическую обстановку в мире.