Дикие куры были одомашнены более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии

Специалисты Объединенной лаборатории генетики сельскохозяйственных и природных ресурсов в Китае решили выяснить, где именно на Земле была одомашнена курица.

Ученые провели исследование, в результате которого они проанализировали 863 образца ДНК домашних куриц.

В итоге они нашли предка современных кур. Им оказалась банкивская джунглевая курица. Люди одомашнили ее более 7,5 тысяч лет назад на территории Юго-Западной Азии.

"Люди одомашнили кур еще до того, как начал выращивать рис", — считают ученые.

Банкивские джунглевые куры до сих пор обитают в джунглях в Мьянме, Лаосе, Таиланде и на юго-западе Китая. Самцы банкивских кур гораздо крупнее, чем самки, их оперение более яркое и богатое. Петух отличается наличием большого мясистого гребня и двух "сережек" под клювом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что предки птиц стали теплокровными 75 млн лет назад.