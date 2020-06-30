Специалисты Объединенной лаборатории генетики сельскохозяйственных и природных ресурсов в Китае решили выяснить, где именно на Земле была одомашнена курица.
Ученые провели исследование, в результате которого они проанализировали 863 образца ДНК домашних куриц.
В итоге они нашли предка современных кур. Им оказалась банкивская джунглевая курица. Люди одомашнили ее более 7,5 тысяч лет назад на территории Юго-Западной Азии.
"Люди одомашнили кур еще до того, как начал выращивать рис", — считают ученые.
Банкивские джунглевые куры до сих пор обитают в джунглях в Мьянме, Лаосе, Таиланде и на юго-западе Китая. Самцы банкивских кур гораздо крупнее, чем самки, их оперение более яркое и богатое. Петух отличается наличием большого мясистого гребня и двух "сережек" под клювом.
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