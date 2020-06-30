В Петербурге разработан сверхбыстрый роутер 6G

Петербургские специалисты из Университета ИТМО разработали сверхбыстрый роутер для передачи данных в рамках стандарта 6G. Устройство использует новый высокочастотный диапазон.

Роутер может передавать данные по новым стандартам связи: 4G и 5G.

"Использование более высоких частот позволяет увеличить плотность кодирования информации. Тем самым скорость передачи возрастает на два-три порядка", — сообщил сотрудник факультета фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО Егор Опарин.

По мнению исследователей, на реализацию новой технологии на практике потребуется много времени.

Сейчас специалисты внедряют 5G, поэтому возможность создания 6G еще только на стадии обсуждения.

Стоит отметить, что в России пока планируется приостановить запуск сетей связи 5G, поэтому технология будет запущена позже. Это позволит сэкономить 1,5 млрд рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, откуда пошли слухи о связи 5G с коронавирусом и чипами.