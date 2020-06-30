Приложение TikTok подозревают в масштабном сборе персональных данных

Популярный среди пользователей сервис TikTok оказался очень сомнительным приложением. Об этом сообщил один из обозревателей издания Forbes.

Автор утверждает, что использование платформы запрещено в ВС США, так как она считается угрозой кибербезопасности.

Израильские специалисты из компании Check Point изучили приложение и пришли к выводу, что оно уязвимо, поэтому хакеры легко смогут обойти имеющуюся защиту.

Разработчик сайта Reddit Стив Хаффман заявил о том, что мобильное приложение TikTok ведет постоянную прослушку, поэтому устанавливать его не рекомендуется.

В Apple обнаружили, что в TikTok есть инструменты, которые позволяют следить за несколькими миллионами человек одновременно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что TikTok следит за геолокацией пользователей. Также приложение собирает данные о том, какие программы установлены на смартфоне. Считается, что именно TikTok удается собрать самое большое количество информации о пользователях.

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