Популярный среди пользователей сервис TikTok оказался очень сомнительным приложением. Об этом сообщил один из обозревателей издания Forbes.
Автор утверждает, что использование платформы запрещено в ВС США, так как она считается угрозой кибербезопасности.
Израильские специалисты из компании Check Point изучили приложение и пришли к выводу, что оно уязвимо, поэтому хакеры легко смогут обойти имеющуюся защиту.
Разработчик сайта Reddit Стив Хаффман заявил о том, что мобильное приложение TikTok ведет постоянную прослушку, поэтому устанавливать его не рекомендуется.
В Apple обнаружили, что в TikTok есть инструменты, которые позволяют следить за несколькими миллионами человек одновременно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что TikTok следит за геолокацией пользователей. Также приложение собирает данные о том, какие программы установлены на смартфоне. Считается, что именно TikTok удается собрать самое большое количество информации о пользователях.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.