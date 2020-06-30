Российская телекоммуникационная компания "МТС" разработала новое мобильное приложение — голосовой помощник "Марвин". Оно доступно пользователям "операционок" iOS и Android.
Голосовой помощник может:
В перспективе "Марвина" планируют обучить пользоваться телевизионной приставкой и телефонными вызовами. Голосовым помощником будет оснащена и "умная" колонка, разработанная в компании.
Сроки релиза колонки пока неизвестны, но, по словам специалистов "МТС", первую партию из нескольких тысяч устройств будут проданы случайным абонентам Москвы по акции за 1 рубль.
О создании "умной" колонки "МТС" стало известно еще в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что она появится на рынке в первой половине 2020 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания "МТС" сообщила о создании нового направления "МТС Automotive". В нем будут представлены решения в области connected cars.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.