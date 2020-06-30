МТС разработала приложение с голосовым помощником "Марвин"

Российская телекоммуникационная компания "МТС" разработала новое мобильное приложение — голосовой помощник "Марвин". Оно доступно пользователям "операционок" iOS и Android.

Что умеет "Марвин"?

Голосовой помощник может:

включить музыку;

читать аудиокниги;

вносить необходимую информацию в календарь;

показывать новости;

управлять "умной" техникой.

В перспективе "Марвина" планируют обучить пользоваться телевизионной приставкой и телефонными вызовами. Голосовым помощником будет оснащена и "умная" колонка, разработанная в компании.

Сроки релиза колонки пока неизвестны, но, по словам специалистов "МТС", первую партию из нескольких тысяч устройств будут проданы случайным абонентам Москвы по акции за 1 рубль.

О создании "умной" колонки "МТС" стало известно еще в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что она появится на рынке в первой половине 2020 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания "МТС" сообщила о создании нового направления "МТС Automotive". В нем будут представлены решения в области connected cars.