Крупный бизнес продолжает бойкот Facebook, заподозренный в расизме

Крупные компании продолжают бойкотировать Facebook, отказываясь от размещения своей рекламы на ее платформе.

Напомним, ранее компания Цукерберга была обвинена в расизме, что и стало причиной "ухода рекламодателей".

Может ли бойкот убить Facebook?

Под таким заголовком сегодня вышел материал ВВС. Журналисты издания уверены, что - да, может.

"Бойкоты могут быть чрезвычайно эффективными"

В конце XVIII века движение аболиционистов поощряло британцев держаться подальше от товаров, производимых рабами. И это сработало. Около 300 тысяч человек перестали покупать сахар , что усилило давление с целью отмены рабства.

Stop Hate for Profit (Прекратите ненавидеть ради прибыли) - движение, которое использует бойкот в качестве политического инструмента. По версии активистов, которые склонили на свою сторону большое число последователей,

Facebook не делает достаточно, чтобы удалить расистский и призывающий к ненависти контент со своей платформы.

Это убедило ряд крупных компаний, таких как Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Ford, Adidas и HP, вытащить рекламу из Facebook и "дочерних" социальных медиа.

А еще раньше, в мае, новостной сайт Axios сообщал, что Microsoft приостановила рекламу на Facebook и Instagram "из - за опасений по поводу неопределенного неуместного контента" (цитата ВВС).

Потеря доверия

Может ли этот бойкот навредить Facebook? Аналитики уверены - да, ведь подавляющее большинство доходов платформы поступает от рекламы.

Дэвид Камминг из Aviva Investors сказал в интервью программе BBC Today, что

потеря доверия и воспринимаемое отсутствие морального кодекса могут разрушить бизнес.

В пятницу цена акций Facebook упала на 8%, что сделало главного исполнительного директора Марка Цукерберга, теоретически, по крайней мере, на £6 млрд беднее.