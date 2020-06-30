Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Вирус гриппа с "пандемическим потенциалом" обнаружен в Китае
ЕС откроет границы для жителей 14 "безопасных" стран
Россию еще не раз обвинят непонятно в чем,пока в США не пройдут выборы
Профессор богословия: зачем выясняют расовую принадлежность Христа
В Совете Федерации поддерживают презентацию стартапов вместо диплома
Эксперт: никакой пользы от Грефа в правительстве не было
Виталий Милонов прокомментировал выход фильма "Шугалей-2"
Эксперт: помощь России действительно важна Молдавии
Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Крупный бизнес продолжает бойкот Facebook, заподозренный в расизме

Наука » Технологии » Интернет

Крупные компании продолжают бойкотировать Facebook, отказываясь от размещения своей рекламы на ее платформе.

Напомним, ранее компания Цукерберга была обвинена в расизме, что и стало причиной "ухода рекламодателей".

Может ли бойкот убить Facebook?

 Под таким заголовком сегодня вышел материал ВВС. Журналисты издания уверены, что - да, может.

"Бойкоты могут быть чрезвычайно эффективными" 

В конце XVIII века движение аболиционистов поощряло британцев держаться подальше от товаров, производимых рабами. И это сработало. Около 300 тысяч человек перестали покупать сахар , что усилило давление с целью отмены рабства.

Stop Hate for Profit (Прекратите ненавидеть ради прибыли) - движение, которое использует бойкот в качестве политического инструмента. По версии активистов, которые склонили на свою сторону большое число последователей,

Facebook не делает достаточно, чтобы удалить расистский и призывающий к ненависти контент со своей платформы.

Это убедило ряд крупных компаний, таких как Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Ford, Adidas и HP, вытащить рекламу из Facebook и "дочерних" социальных медиа.

А еще раньше, в мае, новостной сайт Axios сообщал, что Microsoft приостановила рекламу на Facebook и Instagram "из - за опасений по поводу неопределенного неуместного контента" (цитата ВВС). 

Потеря доверия

Может ли этот бойкот навредить Facebook? Аналитики уверены - да, ведь подавляющее большинство доходов платформы поступает от рекламы.

Дэвид Камминг из Aviva Investors сказал в интервью программе BBC Today, что

потеря доверия и воспринимаемое отсутствие морального кодекса могут разрушить бизнес.

В пятницу цена акций Facebook упала на 8%, что сделало главного исполнительного директора Марка Цукерберга, теоретически, по крайней мере, на £6 млрд беднее.

Последние материалы
ВОЗ: в случае с пандемией худшее все еще впереди
Вирус гриппа с "пандемическим потенциалом" обнаружен в Китае
ЕС откроет границы для жителей 14 "безопасных" стран
Янгмаша: "Хейтеров, как клещей, нельзя запретить как класс"
Россию еще не раз обвинят непонятно в чем,пока в США не пройдут выборы
Профессор богословия: зачем выясняют расовую принадлежность Христа
Генетик Симаков о самых тяжелых последствиях коронавируса
В Совете Федерации поддерживают презентацию стартапов вместо диплома
Эксперт: никакой пользы от Грефа в правительстве не было
Виталий Милонов прокомментировал выход фильма "Шугалей-2"
Популярное
Формула небес
Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"

Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.

Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Российский шоу-бизнес
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Бывший СССР
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Российский шоу-бизнес
Петросян не может работать из-за проблем в семье
Любовь Степушова Час икс настал: станет ли "Северный поток-2" "замороженным активом" Любовь Степушова Василий Амирджанов МВД помогло художнице Цветковой стать известной Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер
Комментарии
Игорь Гундаров: вместо Конституции получается бульварное чтиво
Телефонный фронт Закира Гасанова
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Телефонный фронт Закира Гасанова
Не летает, но дорожает: почему ракета "Ангара" стоит баснословных денег
Час икс настал: станет ли Северный поток-2" "замороженным активом"
Волочкова устроила скандал в монастыре, когда её выгоняли полицейские
Телефонный фронт Закира Гасанова
Волочкова устроила скандал в монастыре, когда её выгоняли полицейские
Придут с Кавказа: Украина подготовилась к наступлению России
Телефонный фронт Закира Гасанова
Телефонный фронт Закира Гасанова
Час икс настал: станет ли Северный поток-2" "замороженным активом"
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Историк Евгений Спицын: Карамзин – ангажированный историк
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ