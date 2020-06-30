Крупный бизнес продолжает бойкот Facebook, заподозренный в расизме

Крупные компании продолжают бойкотировать Facebook, отказываясь от размещения своей рекламы на ее платформе.
Напомним, ранее компания Цукерберга была обвинена в расизме, что и стало причиной "ухода рекламодателей".
Под таким заголовком сегодня вышел материал ВВС. Журналисты издания уверены, что - да, может.
В конце XVIII века движение аболиционистов поощряло британцев держаться подальше от товаров, производимых рабами. И это сработало. Около 300 тысяч человек перестали покупать сахар , что усилило давление с целью отмены рабства.
Stop Hate for Profit (Прекратите ненавидеть ради прибыли) - движение, которое использует бойкот в качестве политического инструмента. По версии активистов, которые склонили на свою сторону большое число последователей,
Facebook не делает достаточно, чтобы удалить расистский и призывающий к ненависти контент со своей платформы.
Это убедило ряд крупных компаний, таких как Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Ford, Adidas и HP, вытащить рекламу из Facebook и "дочерних" социальных медиа.
А еще раньше, в мае, новостной сайт Axios сообщал, что Microsoft приостановила рекламу на Facebook и Instagram "из - за опасений по поводу неопределенного неуместного контента" (цитата ВВС).
Может ли этот бойкот навредить Facebook? Аналитики уверены - да, ведь подавляющее большинство доходов платформы поступает от рекламы.
Дэвид Камминг из Aviva Investors сказал в интервью программе BBC Today, что
потеря доверия и воспринимаемое отсутствие морального кодекса могут разрушить бизнес.
В пятницу цена акций Facebook упала на 8%, что сделало главного исполнительного директора Марка Цукерберга, теоретически, по крайней мере, на £6 млрд беднее.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.