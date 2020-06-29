Историки утверждают, что цвет был важен в древнем мире майя — это можно увидеть в их фресках и погребениях. О том, какие цвета использовали майя, рассказал доктор филологических наук Кирилл Бабаев.
"Майя активно использовали киноварь. Они могли получать из нее различные оттенки. В основном майя применяли теплые тона — красный, коричневый.
Также был популярен зеленый цвет, а именно ярко-зеленый с небольшим синим отливом. Это цвет священной птицы квезаль.
Ее очень почитали в Центральной Америке и странах Африки.
Представители многих африканских цивилизаций использовали эти цвета для украшения костюмов вождей, воинов, правителей. Перья квезаль были переливающимися.
О ней сложено много легенд. Эта птица — олицетворение бога ацтеков .
Также у майя был популярен красный цвет, потому что это цвет крови, а культура майя всегда была сопряжена с человеческими жертвоприношениями", — заключил эксперт.
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