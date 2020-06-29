Историки утверждают, что цвет был важен в древнем мире майя — это можно увидеть в их фресках и погребениях. О том, какие цвета использовали майя, рассказал доктор филологических наук Кирилл Бабаев.

"Майя активно использовали киноварь. Они могли получать из нее различные оттенки. В основном майя применяли теплые тона — красный, коричневый.

Также был популярен зеленый цвет, а именно ярко-зеленый с небольшим синим отливом. Это цвет священной птицы квезаль.

Ее очень почитали в Центральной Америке и странах Африки.

Представители многих африканских цивилизаций использовали эти цвета для украшения костюмов вождей, воинов, правителей. Перья квезаль были переливающимися.

О ней сложено много легенд. Эта птица — олицетворение бога ацтеков .

Также у майя был популярен красный цвет, потому что это цвет крови, а культура майя всегда была сопряжена с человеческими жертвоприношениями", — заключил эксперт.