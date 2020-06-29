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Археологи обнаружили в Турции следы древнего царства

Наука

Археологи обнаружили в Турции следы загадочного древнего царства. По словам ученых, в прошлом его жители одержали победу над царем Мидасом.

Сотрудники Чикагского университета проводили исследование, в результате которого им удалось обнаружить камень с надписями на лувийском языке.

Это древний язык, который относится к анатолийской ветви. В данном регионе он стал распространяться в XV веке до нашей эры.

Археологи расшифровали текст на камне и выяснили, что речь идет о победе неизвестного народа над царем Мидасом.

Согласно легенде, правитель Хартапу захватил Фригию — царство Мидаса. Проведенный анализ показал, что надпись была сделана в конце VIII века до нашей эры.

Ученые считают, что данная находка позволит пролить свет на ранее неизвестную историю Ближнего Востока времен бронзового века. Теперь им предстоит выяснить, как называлась неизвестная империя и другие подробности о ней.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Турции в гробницах археологи нашли древние ассирийские тексты.

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