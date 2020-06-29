Пищевая добавка Е171 негативно влияет на микрофлору кишечника

Пищевая добавка E171 часто используется как в пищевой промышленности, так и в процессе производства средств гигиены и косметики.

Чем может быть опасна добавка E171?

Основу этой добавки составляют наночастицы двуокиси титана, которые в свою очередь могут спровоцировать развитие серьезных воспалительных процессов в кишечнике людей, которые страдают от лишнего веса.

"Наноразмерные частицы двуокиси титана оказались способными накапливаться в теле человека, а также — грызунов", — сообщили исследователи из Массачусетского университета.

Данные скопления способны привести к негативным изменениям в микрофлоре кишечника.

"Сама добавка имеет частицы традиционного размера, но процент наночастиц почти всегда присутствует в основном составе", — пояснили специалисты.

Стоит напомнить, что в апреле 2019 года эту добавку запретили во Франции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что продуктов без пищевых добавок почти не существует.