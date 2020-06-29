Пищевая добавка E171 часто используется как в пищевой промышленности, так и в процессе производства средств гигиены и косметики.
Основу этой добавки составляют наночастицы двуокиси титана, которые в свою очередь могут спровоцировать развитие серьезных воспалительных процессов в кишечнике людей, которые страдают от лишнего веса.
"Наноразмерные частицы двуокиси титана оказались способными накапливаться в теле человека, а также — грызунов", — сообщили исследователи из Массачусетского университета.
Данные скопления способны привести к негативным изменениям в микрофлоре кишечника.
"Сама добавка имеет частицы традиционного размера, но процент наночастиц почти всегда присутствует в основном составе", — пояснили специалисты.
Стоит напомнить, что в апреле 2019 года эту добавку запретили во Франции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что продуктов без пищевых добавок почти не существует.
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