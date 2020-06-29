Выяснилось, чем набивали курительные трубки древние индейцы

Американские специалисты, используя передовые технологии, провели анализ, который помог раскрыть содержимое курительной трубки древних индейцев.

В процессе проведения исследований ученые выяснили, что в трубке, которой 1430 лет, не было остатков растительной табачной природы.

"Курение было для коренных жителей Америки чем-то ритуальным и церемониальным. Это сейчас мы воспринимаем курение правильно — как вредную привычку. Тогда о его вреде они могли просто не знать", — объяснил эксперт Браунштейн.

Он также добавил, что в трубке был сумах гладкий. Возможно, древние индейцы смешивали его с табаком, чтобы улучшить аромат дыма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в пригороде Мехико археологи обнаружили неизвестные ранее руины древней столицы ацтеков. Они предполагают, что данная находка прольет свет на историю загадочной цивилизации доколумбовой Америки.

Речь идет о замке Чапультепек, который был построен еще в XVIII веке. Под его каменными подвалами скрываются руины древнего Теотиуакана.