В Японии разработали робота для уничтожения коронавируса в помещении

В Японии специалисты компании Farmroid создали робота, способного с помощью ультрафиолета обрабатывать поверхности в помещениях от разных вирусов, в том числе и от коронавируса.

Возможности робота UV Buster

Сообщается, что робота UV Buster уже протестировали в одном из медицинских центров Японии. Испытания прошли успешно.

По словам конструкторов, робот способен уничтожать вирусы гриппа за 2,5 секунды, обрабатывая участки с расстояния в 10 сантиметров. О том, сколько времени нужно машине для того, чтобы ликвидировать коронавирусную инфекцию, не сообщается.

Новый медицинский аппарат поступит в продажу уже в следующем месяце. Такие машины можно будет использовать в аэропортах, офисных зданиях и медицинских учреждениях.

Роботы UV Buster помогут избежать второй волны коронавируса. Однако указывается, что робот повредить сетчатку глаза, если направит на человека ультрафиолет с расстояния в 10 сантиметров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, в каких отраслях России используются роботы.