В древних резервуарах города Тикаля найдены токсичные загрязнения

Антропологи определили, что в воде из двух резервуаров, которые находятся в центре города майя Тикале, содержится очень высокий уровень ртути.

По словам специалистов, здесь древние жители активно использовали киноварь, в которой было данное вещество. Люди применяли ее в качестве краски для украшения зданий и изготовления ремесленных изделий.

Но в период дождей ртуть отделялась от пигмента и оказывалась в воде. Стоит отметить, что со временем в жидкости повышалась концентрация данного вещества, поэтому она становилась токсичной.

"Цвет был важен в древнем мире майя. Они использовали его в своих фресках и погребениях, комбинировали с оксидом железа, чтобы получить разные оттенки", — пояснили историки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие археологи, изучающие древние артефакты майя, сохранившиеся на территории Гватемалы, смогли частично расшифровать символы на 2000-летней стеле, известной как "Стела 87".