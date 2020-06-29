Специалисты Webinar Meetings разработали сервис для онлайн-встреч. По словам разработчиков, он является конкурентом Zoom, который стал стремительно набирать популярность. На развитие проекта планируется привлечь более 200 млн рублей.
В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами.
Webinar Meetings пока тестируют. В перспективе модель монетизации предполагает ежегодную или ежемесячную подписку на сервис.
Участниками видеоконференции через Webinar Meetings могут стать до 100 пользователей.
"Преимущество нового сервиса перед западными аналогами — это отсутствие необходимости загружать и устанавливать дополнительное программное обеспечение. Иными словами, для того, чтобы принять участие в видеоконференции нужно просто пройти по ссылке, которую выслал организатор мероприятия", — сообщил гендиректор Webinar Group Александр Альперн.
Он также добавил, что это очень удобно, так как участниками конференции могут быть представители разных компаний, в каждой из которых пользуются корпоративными мессенджерами и разработками.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как провести конференцию в Zoom, не рискуя безопасностью.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.