В России появилась альтернатива Zoom

Специалисты Webinar Meetings разработали сервис для онлайн-встреч. По словам разработчиков, он является конкурентом Zoom, который стал стремительно набирать популярность. На развитие проекта планируется привлечь более 200 млн рублей.

В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами.

Webinar Meetings пока тестируют. В перспективе модель монетизации предполагает ежегодную или ежемесячную подписку на сервис.

Возможности Webinar Meetings

Участниками видеоконференции через Webinar Meetings могут стать до 100 пользователей.

"Преимущество нового сервиса перед западными аналогами — это отсутствие необходимости загружать и устанавливать дополнительное программное обеспечение. Иными словами, для того, чтобы принять участие в видеоконференции нужно просто пройти по ссылке, которую выслал организатор мероприятия", — сообщил гендиректор Webinar Group Александр Альперн.

Он также добавил, что это очень удобно, так как участниками конференции могут быть представители разных компаний, в каждой из которых пользуются корпоративными мессенджерами и разработками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как провести конференцию в Zoom, не рискуя безопасностью.