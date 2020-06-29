Компания Facebook начала тестировать тёмную тему в мобильном приложении

Компания Facebook анонсировала внедрение новой функции. Теперь у пользователей соцсети появится возможность переключить тему в мобильном приложении на тёмную. Особенно это оценят пользователи, которым нравится черный фон в приложениях, а также те, кто не хочет ухудшить зрение, пользуясь смартфоном ночью без света.

Но на данный момент новая функция доступна лишь небольшому числу людей. Как только завершится тестовый режим, переключить режим на темный смогут все желающие.

Пользователи давно ждали ночной режим

Довольно странно, что эта опция вводится только сейчас, так как компания Facebook внедрила ночной режим в Instagram и WhatsApp, а также в собственный мессенджер и версию сайта для ПК.

Facebook активно вводит новые функции. Не так давно компания завершила тестовый период работы уведомления о старых записях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания Facebook отложила запуск сервиса для знакомств в Европе.