Ранее многие россияне раскритиковали слишком дорогую стоимость производства новейшей российской ракеты "Ангара".
В Роскосмосе поспешили объяснить, что цена сборки объясняется "штучным" производством. Сейчас сборкой ракеты занимаются в двух городах — Москве и Омске. Когда ракета начнет собираться серийно, её стоимость приблизится к рыночной.
"Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" скоро возобновит летно-конструкторские испытания. Находясь на испытаниях, "Ангара-А5" производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной", — пояснили в ведомстве.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.