Высокую стоимость ракеты "Ангара" объяснили в "Роскосмосе"

Ранее многие россияне раскритиковали слишком дорогую стоимость производства новейшей российской ракеты "Ангара".

В Роскосмосе поспешили объяснить, что цена сборки объясняется "штучным" производством. Сейчас сборкой ракеты занимаются в двух городах — Москве и Омске. Когда ракета начнет собираться серийно, её стоимость приблизится к рыночной.