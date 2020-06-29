Эксперт объяснил пользу отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко советует ограничивать и отключать функцию геолокации на смартфонах.

Он пояснил, что мобильные приложения передают друг другу данные о рекламных предпочтениях пользователя. Эта информация собирается из различных источников, в том числе и на основании данных о местоположении.

"К примеру, если пользователь зашел в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнеры", — сообщил Гриценко.

Также отключении геолокации позволит продлить время работы смартфона от аккумулятора. Но не стоит полностью отказываться от функции определения местоположения, так как алгоритмы, которые собирают данные о геолокации, работают только в определенное время при использовании службы в фоновом режиме.

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