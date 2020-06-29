Физики доказали возможность получения энергии из черных дыр

Британские исследователи смогли опытным путем проверить гипотезу, которую выдвинул английский физик Роджер Пенроуз. Его идея заключалась в том, что из черных дыр в космосе можно добывать энергию.

Пенроуз считал, что при делении объекта на две части, если их поместить близ горизонта событий, то одна часть попадет в черную дыру, а вторая может быть источником получения дополнительной энергии.

После этого советский ученый Яков Зельдович рассказал, как можно проверить данную гипотезу на практике. Он полагал, что нужно исследовать поведение световых волн, которые попадают на поверхность цилиндра из вращающегося с огромной скоростью металла.

Ученый думал, что волны должны усиливаться. Но проведение эксперимента оказалось сложной задачей из-за того, что скорость вращения цилиндра должна была составлять около миллиарда оборотов в секунду.

Британские специалисты решили использовать в опыте не световые, а звуковые волны. Рядом с вращающимся шумопоглощающим диском они расположили динамики. Когда они разогнали предмет до 30 оборотов в секунду амплитуда отраженных от него звуковых волн увеличилась на 30%.

Ранее "Правда.Ру" писала о неожиданных фактах о черных дырах.

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