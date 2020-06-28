Ученый спрогнозировал разрушение сибирских городов

Изменение климата в Сибири приводит к таянию вечной мерзлоты, а это может стать причиной разрушения городов в регионе.

Такую теорию высказал шведский климатолог Юхан Киленшерна.

По его словам, из вечных ледников на поверхность планеты вырываются углекислый газ и метан, а почва становится мягче. Из-за этого большинство архитектурных строений могут разрушиться.