Изменение климата в Сибири приводит к таянию вечной мерзлоты, а это может стать причиной разрушения городов в регионе.
Такую теорию высказал шведский климатолог Юхан Киленшерна.
По его словам, из вечных ледников на поверхность планеты вырываются углекислый газ и метан, а почва становится мягче. Из-за этого большинство архитектурных строений могут разрушиться.
"Возникает опасность, что города и села просто-напросто начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях", — утверждает Киленшерна.
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