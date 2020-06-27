Специалисты Роскосмоса перечислили недостатки пилотируемого космического корабля компании SpaceX Crew Dragon.

"Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения", — сказано в сообщении компании.

"Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой. Но если герметичная кабина шаттла имела объем 74,5 кубических метра, то в новом корабле есть только десять кубических метров, а туалет по-прежнему прячется за шторкой", — добавили специалисты.