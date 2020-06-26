Американские ученые изучили образ жизни людей Танзани (Восточная Африка) и пришли к выводу, что для женщины выгодно большое количество браков. Об особенностях семейных отношений и традициях жителей некоторых африканских племен рассказал ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Николаевич Корендясов.

"У жителей Центральной Африки дети не принадлежат ни отцу и ни матери, они принадлежат старшему брату отца, то есть своему дяде. По этому же принципу распределяется наследство. Когда умирает отец, дети переходят к его брату, они не остаются у его жены, и жена к нему переходит. Эта традиция соблюдается до сих пор.

Есть и другие интересные особенности.

Например, у таурегов женщина очень часто выступает старше мужа, и муж ей подчиняется. Женщина получает в приданое палату (кибитку). Когда туарег женится, то как только он пересекает черту этой палатки, то сразу должен ей подчиняться.

Если приходят гости, то их обслуживает муж, а не жена. Жена может открыто высказываться, спорить, она хозяйка в пределах этой территории. Чтобы ее не обижать, там мужчины подчиняются иногда и за пределами этой палатки", — заключил эксперт.