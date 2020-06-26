Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Эксперт рассказал об африканских семейных традициях
Парень Ольги Бузовой согласен на съемки в фильмах для взрослых
Коронавирусом могли заразиться более 25 млн американцев
НТИ проведет два новых конкурса для школьников
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
Татьяна Овсиенко: я жила с Валерием Николаевым
"Сочи" обратился к общественности по матчу с "Ростовом"
ВОЗ нужно несколько десятков миллиардов долларов на разработку вакцины
В Петербурге сняли запрет на плановый прием и госпитализацию

Цифровые двойники: зачем они нужны?

Наука » Технологии

В Британии создали цифровых двойников собак. О том, проводятся ли подобные эксперименты с людьми и для каких целей, рассказал независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко.

"Этому вопросу уже не один год. Некоторые цифровые копии людей, особенно благодаря современным технологиям, зачастую созданы так, что невозможно определить настоящий это человек или двойник.

Но, например, в Голливуде существует достаточно сильный профсоюз во главе с Томом Хэнксом, который выступает против цифровизации людей.

Для чего нужны цифровые двойники?

Цифровые копии создают в первую очередь для развлечений. Это безграничное поле возможностей для тех, кто работает в кинематографе или занимается разработкой видеоигр.

Я думаю, что подобные существующие технологии, которые есть сейчас, очень сильно продвинутся в плане развлечений. Это не только виртуальная реальность, но и так называемая augmented reality, то есть дополненная реальность.

Надев какой-нибудь прибор себе на голову, будь то очки или что-то более современное, можно будет увидеть других людей, животных или какие-то объекты. Можно будет даже разместить слона в вашей гостиной — это реальность, которая разделяет нас только технологично.

"Цифровой офис" может стать реальностью

После пандемии мы уже все убедились в том, что люди очень многих профессии, особенно связанных с IT-сферой, творчеством и так далее, совсем необязательно тратить время на дорогу до офиса и обратно.

Но так как люди существа социальные, у нас есть потребность в общении. Я думаю, что подобные технологии смогут заменить то, что у нас принято называть "тимбилдингом", то есть создание команды.

Необязательно каждый день видеть своего коллегу, он может жить в другом городе, но с помощью цифровых технологий с ним можно каждый день общаться, он даже сможет приходить в гости. Буквально лет через десять, я думаю, мы не будем ощущать никакой разницы, если, конечно, не захотим его потрогать его руками", — заключил эксперт.

﻿﻿

Последние материалы
В Саратовской области на карантин закрыто целое село
Электронные визы: опасность фейковых туристов и нелегалов
Пятеро неизвестных проникли на территорию зоны отчуждения
Эксперт рассказал об африканских семейных традициях
Цифровые двойники: зачем они нужны?
Парень Ольги Бузовой согласен на съемки в фильмах для взрослых
Коронавирусом могли заразиться более 25 млн американцев
Новая функция в iOS 14 может не на шутку напугать
НТИ проведет два новых конкурса для школьников
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
Популярное
Происшествия
Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом

Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.

Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Бывший СССР
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Новости спорта
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Политика. Новости и аналитика
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Василий Амирджанов Возможность проголосовать дважды назвали провокацией Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова
Комментарии
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
В Британии рассказали о проблемах с авианосцами. Чем это полезно России?
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Человечество хочет сделать 2020 год еще тяжелее?
Опыт Болгарии в Евросоюзе оказался не успешен. Почему?
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на параде Победы
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Тату-мастер Марья Тюрпеко: "Я не люблю стереотипы"
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ