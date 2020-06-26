В Британии создали цифровых двойников собак. О том, проводятся ли подобные эксперименты с людьми и для каких целей, рассказал независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко.

"Этому вопросу уже не один год. Некоторые цифровые копии людей, особенно благодаря современным технологиям, зачастую созданы так, что невозможно определить настоящий это человек или двойник.

Но, например, в Голливуде существует достаточно сильный профсоюз во главе с Томом Хэнксом, который выступает против цифровизации людей.

Для чего нужны цифровые двойники?

Цифровые копии создают в первую очередь для развлечений. Это безграничное поле возможностей для тех, кто работает в кинематографе или занимается разработкой видеоигр.

Я думаю, что подобные существующие технологии, которые есть сейчас, очень сильно продвинутся в плане развлечений. Это не только виртуальная реальность, но и так называемая augmented reality, то есть дополненная реальность.

Надев какой-нибудь прибор себе на голову, будь то очки или что-то более современное, можно будет увидеть других людей, животных или какие-то объекты. Можно будет даже разместить слона в вашей гостиной — это реальность, которая разделяет нас только технологично.

"Цифровой офис" может стать реальностью

После пандемии мы уже все убедились в том, что люди очень многих профессии, особенно связанных с IT-сферой, творчеством и так далее, совсем необязательно тратить время на дорогу до офиса и обратно.

Но так как люди существа социальные, у нас есть потребность в общении. Я думаю, что подобные технологии смогут заменить то, что у нас принято называть "тимбилдингом", то есть создание команды.

Необязательно каждый день видеть своего коллегу, он может жить в другом городе, но с помощью цифровых технологий с ним можно каждый день общаться, он даже сможет приходить в гости. Буквально лет через десять, я думаю, мы не будем ощущать никакой разницы, если, конечно, не захотим его потрогать его руками", — заключил эксперт.