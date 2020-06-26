Новая функция в iOS 14 может не на шутку напугать

В новой версии операционной системы iOS, используемой на продукции компании Apple, появилась функция распознавания разных звуков окружающей обстановки.

Блогер Маркес Браунли пояснил, что с помощью этой функции можно, например, узнать о доставке еды.

"Допустим, вы играете в наушниках, а в вашу дверь звонят. Ваш телефон загорается и дает вам знать об этом, чтобы вы не пропустили доставку", — объяснил блогер.

В то же время, функция еще "сырая", поэтому иногда работает не очень корректно.