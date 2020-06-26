В новой версии операционной системы iOS, используемой на продукции компании Apple, появилась функция распознавания разных звуков окружающей обстановки.
Блогер Маркес Браунли пояснил, что с помощью этой функции можно, например, узнать о доставке еды.
"Допустим, вы играете в наушниках, а в вашу дверь звонят. Ваш телефон загорается и дает вам знать об этом, чтобы вы не пропустили доставку", — объяснил блогер.
В то же время, функция еще "сырая", поэтому иногда работает не очень корректно.
"Знаете, что было бы действительно пугающим? Если вы один в помещении, а телефон говорит, что где-то рядом плачет женщина", — написал один из пользователей под постом Браунли в Twitter.
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