YouTube начал тестировать съемку 15-секундных видео через приложение

В видеосервисе YouTube появилась возможность записывать через мобильное приложение короткие видео продолжительностью 15 секунд. Новая опция доступна ограниченному количеству пользователей ОС Android и iOS.

Для того чтобы начать запись короткого видео, нужно просто нажать на кнопку "Создать видео" в мобильном приложении. В отличие от "Историй" данные видео можно загружать на YouTube в качестве обыкновенного ролика. Также сохранится возможность загружать из галереи более длинные видео.

Новая опция может стать ответом TikTok, который продолжает набирать популярность.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что YouTube внедрил функцию, благодаря которой пользователям будет проще просматривать длинные видеоролики, разделяя их на более короткие разделы. При использовании данной функции нужно будет создать не менее трех закладок.