В видеосервисе YouTube появилась возможность записывать через мобильное приложение короткие видео продолжительностью 15 секунд. Новая опция доступна ограниченному количеству пользователей ОС Android и iOS.
Для того чтобы начать запись короткого видео, нужно просто нажать на кнопку "Создать видео" в мобильном приложении. В отличие от "Историй" данные видео можно загружать на YouTube в качестве обыкновенного ролика. Также сохранится возможность загружать из галереи более длинные видео.
Новая опция может стать ответом TikTok, который продолжает набирать популярность.
Ранее "Правда.ру" писала о том, что YouTube внедрил функцию, благодаря которой пользователям будет проще просматривать длинные видеоролики, разделяя их на более короткие разделы. При использовании данной функции нужно будет создать не менее трех закладок.
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