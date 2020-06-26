В "Google Фото" появилась карта для снимков из путешествий

Корпорация Google выпустила обновление для своего приложения "Google Фото". Апдейт добавляет новые функции, меняет дизайн и логотип сервиса.

В "Google Фото" появились новые вкладки:

"Библиотека";

"Фото";

"Поиск".

Во вкладке "Библиотека" собраны альбомы, архив, корзина и избранные фотографии. Кроме того, появилась и карта мира, на которой пользователи смогут разместить фото из поездок. Карту можно приблизить, что позволяет более детально рассмотреть снимки.

В разделе "Фото" хранятся все загруженные снимки и видеофайлы, но теперь их можно просматривать в более крупном масштабе. В верхней части раздела добавлен пункт "Воспоминания".

Поиск по приложению стал более простым и "умным".

Новая версия "Google Фото" уже доступна пользователям устройств на операционных системах iOS и Android. Для остальных апдейт будет готов на следующей неделе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что видеоконференции в Google Meet теперь бесплатны для всех пользователей.