Корпорация Google выпустила обновление для своего приложения "Google Фото". Апдейт добавляет новые функции, меняет дизайн и логотип сервиса.
В "Google Фото" появились новые вкладки:
Во вкладке "Библиотека" собраны альбомы, архив, корзина и избранные фотографии. Кроме того, появилась и карта мира, на которой пользователи смогут разместить фото из поездок. Карту можно приблизить, что позволяет более детально рассмотреть снимки.
В разделе "Фото" хранятся все загруженные снимки и видеофайлы, но теперь их можно просматривать в более крупном масштабе. В верхней части раздела добавлен пункт "Воспоминания".
Поиск по приложению стал более простым и "умным".
Новая версия "Google Фото" уже доступна пользователям устройств на операционных системах iOS и Android. Для остальных апдейт будет готов на следующей неделе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что видеоконференции в Google Meet теперь бесплатны для всех пользователей.
Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.