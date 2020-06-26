В США разработали новую технологию защиты электропередач от птиц

Ученые из США штата утверждают, что "заслонки" — подвесные крутящиеся устройства, помогут снизить количество птиц, которые попадают в линии электропередач.

Из-за столкновений с ЛЭП каждый год погибает 300 видов птиц

Кроме того, из-за столкновения с пернатыми в работе системы электроснабжения возникают сбои.

Поэтому специалисты коммунальных служб и департамента защиты окружающей среды разработали специальные устранители полета для птиц. Данная разработка поможет снизить риск гибели пернатых.

Очень часто используются ПВХ-спирали. Их основные преимущества — простая установка и долгий срок эксплуатации. Но, к сожалению, данный способ оказался не очень эффективным — птицы все равно погибали.

Результаты исследований показали, что заслонки с несколькими лопастями и светоотражающими стикерами способны уменьшить риск гибели птиц на 70%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Россети" предупреждают: рыбалка возле ЛЭП опасна.