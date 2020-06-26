Нахождение на солнце без головного убора ухудшает работу мозга

Датские ученые предупреждают, что нахождение на солнце без головного убора может привести к нарушению работы головного мозга.

По словам исследователя Ларса Найба, прямые солнечные лучи ухудшают двигательную и когнитивную деятельность.

В эксперименте приняли участие восемь мужчин в возрасте от 27 до 41 года. Ниу кого из них не было проблем со здоровьем.

Они прошли моторно-когнитивные тесты. На поверхности тел испытуемых ученые установили специальные лампы.

В результате оказалось, что результаты выполнения тестов у мужчин были хуже, когда лампы светили на спину, бока и голову. Это доказало, что если находиться на солнце без средств защиты, то происходит нарушение деятельности головного мозга.

Ранее доктор медицинских наук Юлия Галлямова напомнила об опасности загара для здоровья. Так, людям, у которых выявлен фотодерматоз или фотодерматит, нужно избегать солнечных лучей. Это связано с тем, что под воздействием солнечных лучей у них на коже образуются волдыри, появляется зуд.